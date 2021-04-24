Диетолог предупредил об опасности употребления воды перед сном

Вашингтон, 24 апреля. Выпитая на ночь кружка воды несет определенную опасность для организма, предупредила врач-диетолог Эрин Палински-Уэйд.

По словам специалиста, человеку необходимо поддерживать грамотный водный баланс. Дело в том, что выпитая вода перед сном лишит организм полноценного отдыха, поскольку ему придется долго перерабатывать поступившую жидкость.

Лучше всего перестать пить воду примерно за три часа до того, как лечь в кровать. При этом сильно сокращать употребление воды нельзя. Человек должен выпивать около восьми стаканов в течение дня, а один стакан — сразу после пробуждения.



Без достаточного количества жидкости замедляется метаболизм и вывод вредных веществ. Кроме того, достаточное количество воды предотвращает вязкость кровяных телец.

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