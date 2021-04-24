Члены экипажа Crew Dragon-2 завершили переход на МКС

Вашингтон, 24 апреля. Астронавты NASA успешно перешли с борта корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) после стыковки.

В сообщении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) говорится, что в состав экипажа второго пилотируемого полета к станции вошли астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и космонавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

На сегодняшний день на борту МКС находятся семь членов экипажа — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Напомним, что запуск Crew Dragon-2 c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди в штате Флорида 23 апреля.