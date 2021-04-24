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Автомобили Mazda подорожали в России за апрель

Экономика
Автомобили Mazda подорожали в России за апрель
newsroom.mazda.com  /  Mazda Motor Corporation

Москва, 24 апреля. Японская автомобилестроительная компания Mazda повысила стоимость некоторых моделей для Российской Федерации.

Речь идет о трех представителях линейки бренда. О росте цен стало известно из результатов мониторинга, проводимого специалистами издания «Цена Авто».

«Цены на седан Mazda 6 стали выше на 0,9 – 1,1%», — говорится в статье.

Теперь стоимость этой модели колеблется от 1 680 000 рублей до 2 525 000 рублей. Аналогично подорожали кроссоверы CX-5, однако их цены выше в России: от 1 776 000 рублей до 2 840 000 рублей. Внедорожник CX-9 прибавил в стоимости от 0,8% до 1,1% (от 2 963 000 рублей до 3 743 000 рублей).

Компания Mazda намерена разработать ограниченную серию авто для Великобритании. Внутренний рынок Соединенного Королевства пополнится особой серией седанов и универсалов Mazda 6 Kuro Edition.

автомобили mazda авторынок
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