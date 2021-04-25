Как отпраздновать День дочери?

Календарный год богат на череду семейных праздников, среди которых есть широко известные — День матери и День отца — и не менее популярные, но важные. К ним относится и День дочери, отмечаемый 25 апреля.

Праздник, конечно, не только семейный, но и социально значимый. Весенняя дата призвана обратить внимание общественности на проблемы девочек и девушек-подростков, их трудности в процессе социализации и выборе карьерного пути, дискриминацию в разных сферах личной и общественной жизни. Говорить на эти темы следует не раз в году, разумеется, но праздник лишь подчеркивает их значимость.

Об истоках праздника известно довольно мало. По одной из версий, его идея зародилась в США, когда там утвердили День труда дочери и сына. В этот день родители могли привести на работу своих детей, чтобы показать, чем именно они занимаются и каким образом семье достаются деньги.

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В некоторых странах День дочери отмечается не весной, а в четвертое воскресенье сентября. Есть и такой праздник, как Национальный день дочерей, который американцы проводят 25 сентября.

Несмотря на плавающие даты, праздник стал еще одним поводом собраться всей семьей и весело провести время. Каких-то четких и определенных традиций нет, их определяют сами люди. Родители самостоятельно выбирают, как показать свою безграничную любовь к дочери: кто-то занимается совместным творчеством, кто-то вместе с ней идет в кино или парк, а кто-то готовит вкусный ужин для всей семьи.

В праздник никто не обязан дарить друг другу подарки, ведь он — в первую очередь о семейном тепле и родительском внимании. Но если все-таки вы задумались о материальном презенте, то подарите дочери новые знания и навыки, которые пригодятся ей в будущей жизни. Это могут быть языковые курсы, мастер-класс по танцам или выпечке, абонемент в бассейн или студию йоги. Главное — заранее узнать о предпочтениях ребенка, чтобы новая деятельность была для него интересной.