Посольство РФ в Минске иронично прокомментировало высылку дипломатов из Латвии

Минск, 24 апреля. Сотрудники дипмиссии РФ в Минске необычно ответили на сообщение главы МИД Латвии Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter о высылке российских дипломатов.

На официальной странице посольства дипломаты сделали репост записи МИД Латвии с хештегом SmallDickEnergy («Энергия маленького члена»). Позже сотрудники дипломатической миссии удалили этот твит. Однако скриншот сообщения успел распространиться по Сети.

Ранее страны Прибалтики заявили о своих планах объявить персонами нон грата российских послов. Такое решение было принято в знак солидарности с Чехией, которая безосновательно обвинила спецслужбы России в «причастности» к взрыву на складе боеприпасов. Бывший латвийский депутат Юрий Зайцев назвал не лучшим решение о высылке российских дипломатов.