Москва, 24 апреля. Кубинские и советские военные подразделения 19 апреля 1961 года завершили трехдневный разгром контрреволюционеров, поддерживаемых США. Об этом сообщил журналист Дмитрий Ледовский.

Официальная позиция Советского Союза заключалась в том, что победу над полутора тысячами экипированных десантников, которые действовали под прикрытием корабельной артиллерии и авиации США, добыла именно сама молодая кубинская армия. СССР старался делать акцент на силе духа, героизме и революционном порыве защитников Острова Свободы, а не на том, что кубинцам была оказана серьезная помощь со стороны Москвы.

Ледовский рассказал, что совершенно случайно узнал о кубинских сражениях советских солдат. Журналист подчеркнул, что именно морпехи Советского Союза приняли на себя основной удар. Противник понес огромные потери, а оставшихся взяли в плен. Кубинцы тоже неплохо дрались, но у них были слишком слабые военные навыки. Автор статьи считает, что советские солдаты опозорили США во время переворота на Кубе.

Однако это не единственное позорное поражение американцев – военнослужащие Советского Союза брали верх над ВС США и в Корее, и Вьетнаме.

«Для нас подтвержденной аксиомой стало окрепшее мнение, что там, где дерутся наши ребята, всегда победа», – подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что сейчас Остров Свободы переживает смену эпох, так как Рауль Кастро, младший брат революционера Фиделя Кастро, сообщил о своей отставке с поста главы Коммунистической партии Кубы. Издание "Царьград" попыталось ответить на вопрос, есть ли жизнь на Кубе после Кастро?