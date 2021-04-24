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Диетолог Чехонина предупредила об опасности жирных продуктов на завтрак

Общество
Диетолог Чехонина предупредила об опасности жирных продуктов на завтрак
pixabay.com

Москва, 24 апреля. Жирная пища на завтрак может спровоцировать воспаление желчного пузыря (холецистит), поэтому употреблять такую еду следует со свежими овощами.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина также предостерегла от употребления некоторых сортов груш, например, пакхам, натощак. Об этом она рассказала телеканалу «Москва 24».

По ее словам, помимо аминокислот, в грушах содержатся каменистые клетки, воздействующие на сократительную активность желчного пузыря и кишечника. Это, в свою очередь, провоцирует диарею.

На голодный желудок также не следует есть бекон и другие жирные продукты, поскольку это приводит к воспалению желчного пузыря. Смягчают «жировой удар» свежие овощи.

Ранее стало известно, что частое употребление соков и шоколада может повысить вероятность преждевременной смерти. Количество сахара в этих продуктах в три раза превышает установленную норму.

здоровье фрукты продукты
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