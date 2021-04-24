ФАН выяснил, как не платить налог с продажи квартиры

Тула, 24 апреля. В некоторых случаях у людей есть законное право, чтоб не платить налог с продажи жилья. Но далеко не все об этом знают. Юрист Елена Валенцева рассказала ФАН о тонкостях.

«Налог 13% с продажи жилья могут не платить те, кто владел им более трех лет. Однако, это правило распространяется только на имущество, которое было получено по наследству от близких родственников, приобретено до первого января 2016 года, подарено родственниками, приватизировано, приобретено по договору ренты или является же является единственным жильем», — говорит Елена.

В других всевозможных случаях срок владения жильем для освобождения от данного налога составляет пять лет. Если же сумма дохода от продажи недвижимости составила менее одного миллиона рублей, то платить налог не нужно.

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