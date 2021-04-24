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Испытание туристами: Крым ждет более миллиона человек только на майские праздники

Россия
Испытание туристами: Крым ждет более миллиона человек только на майские праздники
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Ялта, 24 апреля. В 2021-м Крым планирует принять более восьми миллионов туристов. Только на майские праздники, которые в этом году будут длиться целых десять дней, полуостров встретит более миллиона человек. Это на 20% больше, чем в 2019 году, который до сих пор считался рекордным за весь постсоветский период.

«Это будет серьезное испытание и серьезная ответственность для всего Крыма и для туристического сектора прежде всего», — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

При этом больший процент отдыхающих традиционно примет Ялта. Крымская туристическая столица в этом году ожидает три миллиона человек, уже сейчас загрузка объектов размещения составляет 55% ― это в два раза больше, чем до пандемии, и более чем в полтора раза выше прошлого года. В соцсетях туристы активно делятся, что скоро собираются приехать в Ялту и ждут поездки с нетерпением.

«Ялта, жди, скоро приедем», — пишет в Сети Сергей Абрашин.

«Скучаю по Ялте, надеюсь приехать в мае», — говорит Наталья Рыжкова-Улитина.

«Приезжаю в Ялту каждый год. Меня не смущает ни цена, ни качество. После нашего Норильска солнышко просто пожар, а квартиру уже несколько лет снимаем у одних и тех же людей, и для нас цена не меняется», — делится с ФАН Алена из северного города.

Испытание туристами: Крым ждет более миллиона человек только на майские праздники
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Ялта активно готовится к сезону ― обещают масштабную культурно-зрелищную программу. На данный момент идет подготовка пляжей и санаторно-курортного комплекса. Все будет полностью оборудовано и готово к 1 июня.

Сезон планируют провести без эксцессов, связанных с водой: эксперты сообщают, что в Ялте получают из притоков более 200 тысяч кубов воды, а используют всего лишь до десяти ― хватает подземных и поверхностных источников. Так что проблем с водообеспечением можно не бояться. Кроме того, идет закупка емкостей для воды. В санаториях и отелях они почти везде и так есть.

Ранее ФАН сообщал, что весь люксовый сегмент жилья в Ялте раскупили уже к середине апреля — туристов не пугает даже высокий ценник.

крым ялта
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