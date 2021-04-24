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Психолог Миллер раскрыла, почему люди могут впадать в зависимость от секса

Общество
Психолог Миллер раскрыла, почему люди могут впадать в зависимость от секса
pixabay.com  / 

Эффект, который оргазм оказывает на человеческий организм, позволяет считать секс натуральным наркотиком. Об этом в беседе с ФАН рассказала сексолог, психолог Александра Миллер.

По словам эксперта, длительное воздержание от интимной близости чревато для людей рядом проблем со здоровьем.

«Безусловно, отсутствие систематической половой жизни влияет на психику, как мужчин, так и женщин, а также на здоровье всего организма, и на его именную систему. Женщины, которые воздерживаются от секса, более раздражительны, излишне напряжены, пребывают в плохом настроении, порой агрессивны. У них не вырабатывается коллаген в необходимом объеме, который организм щедро дарит во время оргазма», — сообщила специалист.

Александра Миллер раскрыла, почему люди могут впадать в зависимость от секса
freepik.com  / Designed by Freepik

Александра Миллер в качестве примера раскрыла механизм изменений, которые происходят с женщинами во время секса.

«Представительницы прекрасно пола, которые купаются в оргазмах, весьма расслаблены, доброжелательны, в связи с гормональным взрывом, который обусловлен повышенным уровнем серотонина, адреналина, дофамина, окситоцина и пролактина, поэтому секс можно считать натуральным наркотиком», — пояснила собеседница ФАН.

Александра Миллер раскрыла, почему люди могут впадать в зависимость от секса
Кадр из фильма  / 

В завершение она подчеркнула, что наиболее благоприятное воздействие на человека оказывает связь именно со своей второй половинкой.

«Безусловно, я как психолог, специализирующийся на создании здоровых и крепких, долгосрочных союзов, за секс по любви, так как именно он наполняет нас, а не опустошает, дарит именно то послевкусие, от которого вырастают крылья, тебя пленит запах любимого человека, хочется вновь и вновь ощущать его прикосновения», — подытожила Александра Миллер.

Ранее Александра Миллер в беседе с ФАН предположила, как модель Виктория Боня живет без секса и самоудовлетворения.

секс психолог
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