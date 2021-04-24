Жуков рекомендовал «Спартаку» поторопиться с выбором нового главного тренера

Москва, 24 апреля. Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что руководству «Спартака» нужно скорей определиться с кандидатурой нового тренера.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков убежден, что боссам «Спартака» следует как можно быстрее найти нового тренера, который придет на смену Доменико Тедеско. Об этом известный болельщик «красно-белых» рассказал журналистам РИА Новости.

««Спартаку» надо скорее определиться с новым главным тренером. Иначе будет потерян следующий сезон, если не сделают это в ближайшее время. Чем быстрее, тем лучше» , — подчеркнул Жуков.

После поражения от «Зенита» в декабре прошлого года наставник «Спартака» сообщил, что не станет продлевать контракт с клубом. На данный момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может пропустить дерби со «Спартаком». В апреле 30-летний игрок получил мышечную травму.