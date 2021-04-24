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Военный эксперт пояснил, как экстремисты могут захватить буровую вышку РФ в Арктике

Политика
Военный эксперт пояснил, как экстремисты могут захватить буровую вышку РФ в Арктике
Федеральное агентство новостей  / 

Для захвата стратегически важных объектов РФ в Арктике террористам и экстремистам потребуется серьезная военная техника, которой могут располагать только высокоразвитые государства. Об этом в интервью ФАН заявил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Ранее стало известно, что Северный флот России провел учения по освобождению арктической буровой платформы, которая по сценарию была захвачена условными экстремистами. В операции были задействованы истребители-перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-24, противолодочные самолеты Ту-142 и летающие танкеры Ил-78. Также корабельной ударной группой Кольской флотилии разнородных сил была проведена отработка в Баренцевом море удара ракетами по условной группировке кораблей противника.

«Когда мы говорим о террористах и экстремистах, которые были бы в состоянии захватить целую буровую платформу в северных широтах, то должны подразумевать очень подготовленную группу бойцов, — заметил Леонков. — И использование в учениях противолодочных самолетов говорит о том, что эти экстремисты-террористы будут «родом» из какого-то высокоразвитого государства».

Собеседник ФАН вспомнил про уникальную американскую подлодку «Вирджиния», которой вполне оказалось бы по плечу выполнение такой задачи, как незаметная высадка десанта.

Военный эксперт пояснил, как экстремисты могут захватить буровую вышку РФ в Арктике
wikipedia.org  / U.S. D.O.D. graphic by Ron Stern / Public Domain

«Она идеально подходит в качестве средства доставки диверсантов — у нее даже есть свой маленький подводный аппаратик! — заметил военный эксперт. — Так что вполне очевидно, откуда на российской буровой платформе в Арктике могут появиться экстремисты и террористы. Это будут подготовленные специалисты по части захвата объектов, и с ними никто не станет церемониться».

По мнению Леонкова, сам факт того, что Минобороны РФ отрабатывает подобного рода сценарии в учениях, говорит о том, что такие угрозы действительно существуют.

«И без поддержки иностранного государства экстремистам-террористам точно не обойтись, — заметил он. — Ну вы только представьте: вот есть буровая вышка посреди моря. Нужно же как-то до нее добраться? Надувная лодка в условиях Северного Ледовитого океана для этих целей вряд ли сгодится. Нужен корабль, а лучше — подлодка, которая позволит скрытно подойти к объекту. «Вирджиния» отлично для этого подходит. Американцы разработали ее как раз с учетом того, что на ней могут находиться специальные диверсионные группы: у подлодки даже есть специальный шлюз для боевых пловцов!»

россия минобороны сша арктика леонков
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