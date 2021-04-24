Военный эксперт пояснил, как экстремисты могут захватить буровую вышку РФ в Арктике

Для захвата стратегически важных объектов РФ в Арктике террористам и экстремистам потребуется серьезная военная техника, которой могут располагать только высокоразвитые государства. Об этом в интервью ФАН заявил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Ранее стало известно, что Северный флот России провел учения по освобождению арктической буровой платформы, которая по сценарию была захвачена условными экстремистами. В операции были задействованы истребители-перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-24, противолодочные самолеты Ту-142 и летающие танкеры Ил-78. Также корабельной ударной группой Кольской флотилии разнородных сил была проведена отработка в Баренцевом море удара ракетами по условной группировке кораблей противника.

«Когда мы говорим о террористах и экстремистах, которые были бы в состоянии захватить целую буровую платформу в северных широтах, то должны подразумевать очень подготовленную группу бойцов, — заметил Леонков. — И использование в учениях противолодочных самолетов говорит о том, что эти экстремисты-террористы будут «родом» из какого-то высокоразвитого государства».

Собеседник ФАН вспомнил про уникальную американскую подлодку «Вирджиния», которой вполне оказалось бы по плечу выполнение такой задачи, как незаметная высадка десанта.

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«Она идеально подходит в качестве средства доставки диверсантов — у нее даже есть свой маленький подводный аппаратик! — заметил военный эксперт. — Так что вполне очевидно, откуда на российской буровой платформе в Арктике могут появиться экстремисты и террористы. Это будут подготовленные специалисты по части захвата объектов, и с ними никто не станет церемониться».

По мнению Леонкова, сам факт того, что Минобороны РФ отрабатывает подобного рода сценарии в учениях, говорит о том, что такие угрозы действительно существуют.