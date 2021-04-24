В Алма-Ате вооруженный мужчина ранил охранника и заперся в квартире

Нур-Султан, 24 апреля. Правоохранители проводят спецоперацию по задержанию мужчины, который, предположительно, ранил охранника и заперся в квартире с оружием, передает департамент полиции города.

Секьюрити одного из местных жилых комплексов во время конфликта получил ранение ногу, пострадавшего доставили в больницу. В настоящий момент казахские полицейские стянули силы на место происшествия. Операция по задержанию длится уже несколько часов. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Мужчина ранил девятилетнюю девочку выстрелом из ружья в Нерчинске, сообщало Федеральное агентство новостей. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Выяснилось, что на имя злоумышленника зарегистрировано пять единиц огнестрельного оружия.