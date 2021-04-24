Физраствор вместо вакцины от коронавируса вкололи 140 пациентам во Франции

Париж, 24 апреля. Французские медики из города Эперне на северо-востоке страны по ошибке вкололи 140 пациентам вместо вакцины от коронавируса физраствор.

Вакцинируемые должны были получить препарат производства компании Pfizer. Но по ошибке им заменили вакцину на раствор, который помогает организму избавляться от токсичных элементов, передает BFM.

После обнаружения ошибки больница сразу же связалась с пациентами и пригласила их на повторную вакцинацию. В медучреждении подчеркнули, что инъекция физраствора не несла никаких рисков для здоровья. Однако курс вакцинации этих пациентов от COVID-19 не завершен. Их перезаписали на повторную прививку.

Ранее стало известно, что ошибка врачей стоила желудка жителю Нижегородской области. Медики заподозрили у мужчины онкологическое заболевание, когда на деле у него была только язва.