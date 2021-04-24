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Пассажиры «Аэрофлота» смогут вернуть или обменять билеты на Кипр

Общество
Пассажиры «Аэрофлота» смогут вернуть или обменять билеты на Кипр
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 24 апреля. Авиакомпания «Аэрофлот» внесет изменения в порядок возврата и обмена билетов для пассажиров, которые хотят отказаться или изменить дату путешествия на Кипр.

Кипрские власти вводят в стране локдаун с 26 апреля. В связи с этим «Аэрофлот» принял решение изменить правила возврата и обмена авиабилетов в этом направлении.

Так, пассажиры, чей рейс был запланирован по маршрутам Москва — Ларнака, Москва — Пафос или Санкт-Петербург — Ларнака с датой вылета в период с 26 апреля по 16 мая 2021 года, смогут однократно поменять даты отправления на новые до конца этого года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление в пределах срока действия билета. Кроме того, будет доступен возврат авиабилетов без применения штрафных санкций.

Наряду с этим «Аэрофлот» продолжит осуществлять один ежедневный рейс между Москвой и Ларнакой. Еще три еженедельных перелета будут выполняться авиакомпанией «Россия» по маршруту Санкт-Петербург — Ларнака.

На территории Кипра в период с 26 апреля по 9 мая будут действовать усиленные карантинные меры, направленные на снижение мобильности и сокращение контактов граждан для уменьшения заболеваемости. В республике также введен комендантский час, активный с 21:00 до 05:00 по местному времени.

«Аэрофлот» ранее сообщил об увеличении количества рейсов по маршруту Москва — Симферополь в июне. Общий объем вырастет более чем в два раза.

аэрофлот кипр билеты
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