Был пьян: СК поделился шокирующими подробностями отравления детей в бассейне

Пенза, 25 апреля. Отвечающий за химический состав воды заместитель директора бассейна «Волна» в Нижнем Ломове находился на рабочем месте в нетрезвом виде. По этой причине он допустил роковую ошибку, которая и привела к отравлению 21 ребенка.

По данным регионального Следственного комитета, обвиняемый перепутал емкости с химическими веществами и влил в хлор кислоту. Последовавшая за этим реакция спровоцировала резкий выброс ядовитых паров.

«По версии следствия, подозреваемый при осуществлении контроля за уровнем химического состава воды в бассейне, находясь в дневное время 24 апреля 2021 года на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости, что привело к химической реакции и испарению хлора в воздух помещения бассейна. Через имеющуюся в помещении вентиляцию испарения попали непосредственно в помещение бассейна, где находились дети и тренер во время тренировки по плаванию», — уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

Напомним, что инцидент произошел в минувшую субботу. В ходе занятий по плаванию с детьми в возрасте от 8 до 17 лет тренер почувствовал резкий запах хлора и недомогание. Он вывел всех из бассейна и принял решение о госпитализации. Позже было установлено, что произошла внезапная утечка хлора, которая привела к отравлению 21 ребенка. Дело на личный контроль уже взяли врио главы региона Олег Мельниченко и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В настоящее время бассейн закрыт. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении заместителя директора меры пресечения.

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