США запретили полеты бомбардировщиков B-1B Lancer

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

Королевские ВВС Великобритании покупают 14 новых CH-47

Британия договорилась с США об условиях покупки еще 14 единиц вертолетов «Чинук». Это дополнит парк из 60 уже имеющихся машин, находящихся на вооружении ВВС. Некоторые из них Лондон получил еще в начале 1980-х годов.

The UK is close to closing a purchase of 14 new extended-range CH-47 Chinooks from Boeing in a deal worth around £1.4bn.https://t.co/EAlzlmx1zb — Global Defence Tech (@DefenceTech_Mag) April 23, 2021

Посольство Великобритании в Вашингтоне недавно подтвердило, что официальная сделка, подразумевающая покупку большого количества этих вертолетов, близка к завершению. Контракт стоимостью $2 млрд включает в себя, кроме самих вертолетов, запасные двигатели, вооружение и прочие комплектующие.

Индия

В Индию прибыла пятая партия истребителей Rafale

Три одноместных Rafale EH на протяжении перелета сопровождали заправщики A-330 MRTT ВВС ОАЭ, которые производили их дозаправку в воздухе.

After a direct ferry from #MerignacAirBase, France, the 5th batch of Rafales arrived in India on 21 Apr. The fighters flew a distance of almost 8,000Kms. ???????? ♥ ????????#Rafale pic.twitter.com/NdjDzis0up — DefenceXP (@Defence_XP) April 21, 2021

Примечательно, что изначально планировался перелет четырех истребителей. Однако двухместный Rafale DH незадолго до вылета был отбуксирован обратно в ангар из-за обнаруженной технической неисправности.

Теперь общее количество прибывших в Индию истребителей Rafale возросло до 17 единиц.

Колумбия

Колумбийские ВВС «перехватили» самолет ФСБ России

По заявлению колумбийских властей, российский самолет Ил-96-400ВПУ б/н RA-96104 нарушил их воздушное пространство. Для «перехвата» судна-«нарушителя» были подняты истребители KFIR, заявили в минобороны латиноамериканской страны.

«Судно было перехвачено на входе в воздушное пространство Колумбии истребителями KFIR, которые приказали ему немедленно покинуть границы страны, российский государственный самолет исполнил распоряжение», — говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным минобороны, самолет ИЛ-96-400ВПУ, закрепленный за ФСБ РФ, следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через воздушное пространство Колумбии, однако фактические координаты входа в воздушное пространство страны отличались от заявленных.

Минобороны Колумбии сообщило о «перехвате» российского воздушного пункта управления Ил-96-400ВПУhttps://t.co/b9ieUHJKbc pic.twitter.com/D7P7Cc2HXO — Военное обозрение (@topwar_ru) April 20, 2021

После инцидента власти Колумбии приняли решение направить ноту протеста послу России Николаю Тавдумадзе из-за нарушения воздушного пространства.

Посольство РФ в Колумбии подтвердило получение ноты, отметив, что подобные случаи происходят в международной практике довольно часто.

Однако, как добавили в российской дипмиссии, важно иметь в виду, что заявления некоторых СМИ о якобы допущенном нарушении воздушного пространства Колумбии точно не отражают случившееся и даже искажают картину.

Польша

Американские истребители приземлились в Польше

24 американских истребителя, включая 20 F-15 и 4 многоцелевых F-16, приземлились в Польше 19 апреля. В течение следующих двух недель их экипажи будут проводить совместные учения Aviation Detachment с польскими пилотами F-16 и МиГ-29. Самой сложной частью маневров для всех летчиков являются миссии COMAO (Composite Air Operation) — комбинированные операции, в которых принимают участие различные типы самолетов.

Today ???????? #F-15 & #F-16 fighter jets arrived in Poland ????????. @US_EUCOM trains Agile Combat Employment within Europe. We maintain our readiness to cooperate with Allies to strengthen the security of our region.

- - - #StrongerTogether @HQUSAFEAFAF pic.twitter.com/sXj4d49bSf — Poland MOD ???????? (@Poland_MOD) April 19, 2021

Сначала американские пилоты, никогда ранее не летавшие в Польше, пройдут краткую наземную подготовку, а уже потом поднимутся в воздух. Учения Aviation Detachment проводятся в Польше несколько раз в год.

Наземный персонал и оборудование, необходимые для обслуживания истребителей, также были доставлены с американских баз на борту транспортных самолетов C-17 и C-130 ВВС США.

Россия

Летчики дальней авиации выполнили практические пуски крылатых ракет

Командованием дальней авиации в рамках контрольной проверки за зимний период обучения проведено командно-штабное учение на базе авиационного соединения в Саратовской области.

В ходе полетов стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС летчики дальней авиации выполнили практические пуски крылатых ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.

Стратегические тяжеловесы: Ту-160 и Ту-95МС запустили крылатые ракеты в небе над Коми:https://t.co/c35nKC0uTp



© Фото: Минобороны России pic.twitter.com/PtkI5jPrtP — zvezdanews (@zvezdanews) April 19, 2021

Во время выполнения полетного задания экипажи отработали дозаправку в воздухе на высоте более 6000 метров и скорости около 600 километров в час, а также воздушное патрулирование в заданной зоне. Продолжительность полетного задания составила более 7 часов.

Всего в учении было задействовано около 10 самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.

Сопровождение RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана

23 апреля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.

Для ее опознавания в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

Экипаж российского истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа сопроводил над акваторией Тихого океана стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США https://t.co/k55uwrJH7U pic.twitter.com/mTkMnpq4gn — Минобороны России (@mod_russia) April 23, 2021

Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана.

После разворота иностранного самолета истребитель ВКС РФ благополучно вернулся на аэродром базирования.

Истребители НАТО подняли в воздух при обнаружении бомбардировщиков РФ

20 апреля пара стратегических бомбардировщиков Ту-160 и самолет ДРЛОиУ А-50У ВКС России под присмотром истребителей Су-27 и Су-35С совершали плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

На отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 8-часовой полет над Балтийским морем. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации военно-морского флота.https://t.co/Dh8Hp8KyfG — SwankyStas (@StasSwanky) April 20, 2021

Российская дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

«Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в Минобороны России.

Румыния

Разбился МиГ-21 ВВС Румынии

Истребитель МиГ-21 Lancer разбился 20 апреля недалеко от населенного пункта Дедрад. Крушение произошло во время выполнения тренировочного полета.

По заявлению пресс-службы Министерства национальной обороны Румынии, пилоту удалось катапультироваться, он находится в сознании и в стабильном состоянии. Обстоятельства и причины авиационного происшествия пока неизвестны.

США

США запретили полеты бомбардировщиков B-1B Lancer

ВВС США приняли решение о запрете полетов всех сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Rockwell International B-1 Lancer. Причиной этого стало обнаружение повреждения топливного фильтра, из-за которого происходила утечка большого количества горючего.

Инспекция состояния остальных стратегических бомбардировщиков выявила необходимость проведения более тщательных проверок, а также остановки полетов всех B-1B.

All B-1B Lancer bombers grounded for potential fuel filter leak https://t.co/yYUieaaL1N via @upi — PSmith (@Prysmith) April 23, 2021

Этот инцидент является очередной проблемой, с которой флот B-1B столкнулся в последние годы. Военно-воздушные силы США заявили, что каждый самолет будет возвращен в эксплуатацию индивидуально после проведения тщательной проверки.

Первый полет многоцелевого вертолета МН-60R Sea Hawk

21 апреля на предприятии Sikorsky, принадлежащем корпорации Lockheed Martin, в Овего (штат Нью-Йорк) состоялся дебютный полет первого корабельного многоцелевого вертолета Sikorsky МН-60R Sea Hawk, построенного для ВМС Индии.

Всего Индия по линии американской программы межправительственных военных продаж получит 24 вертолета этого типа. Из них первые шесть MH-60R должны быть поставлены индийской стороне в первой половине года.

Второй истребитель F-15EX доставлен ВВС США

Компания Boeing объявила о поставке 21 апреля второго истребителя F-15EX для ВВС США. Обновления самолета, известного как Eagle II, включают в себя усовершенствованные системы авионики и способность нести около 13,6 тонны оружия класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Eagle II основан на модификации F-15QA, построенной для ВВС Катара.

Турция официально исключена из программы F-35

США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

U.S. locks Turkey out of F-35 fighter jet program https://t.co/j1hgIXzIx4 pic.twitter.com/kKTEvoeg2V — Greekcitytimes (@greekcitytimes) April 22, 2021

США аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года. Вашингтон заключил его заново с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

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