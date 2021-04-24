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Руководитель молодежного крыла ОПЗЖ назвал абсурдом ситуацию с YouTube-каналами

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 15:43
Политика
Руководитель молодежного крыла ОПЗЖ назвал абсурдом ситуацию с YouTube-каналами
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Киев, 24 апреля. Блокировка YouTube-каналов «112 Украина» ZIK и NEWSONE является абсурдом, заявил руководитель молодежного крыла «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский.

По его словам, очевидно, что YouTube считает запросы офиса президента безосновательными, поэтому не заблокировал телеканалы. Он уточнил, что видеохостинг лишь отреагировал на ежедневные обращения властей страны, которые думают, что так спасут себя от критики.

«Абсурд (...) Запомните: мы всегда будем ходить у вас по пятам. Наши журналисты не дадут вам втихую украсть ни гривны. Все ваши схемы с контрабандой, «Большими стройками», закупками, обнальными площадками, углем, газом и вакцинами тут же будут обнародованы на всю Украину», — подчеркнул Марчевский.

Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал каналы «112 Украина» ZIK и NEWSONE на территории Украины​​​. Телеканал «Перший Незалежний» обратился в офис видеохостинга в Дублине с апелляцией на соответствующее решение.

украина марчевский ОПЗЖ
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