Сенатор Джабаров назвал смешной реакцию вице-премьера Украины на слова Путина

Москва, 24 апреля. Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о невозможности визита президента страны в Москву является смешным, считает член Совфеда Владимир Джабаров.

Накануне президент РФ Владимир Путин предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому встретиться в Москве. Резник отреагировал на инициативу российского лидера. Вице-премьер заявил, что Зеленский якобы не может в разгар войны ехать в столицу для встречи с представителем «страны-агрессора». Член Совфеда резко раскритиковал слова Резника.

«Вообще, само заявление смешное. Чем тогда отличается встреча, которую Зеленский хотел провести в Донбассе со «страной-агрессором»? То есть в Донбассе — это страна для переговоров, а в Москве это будет «страна-агрессор»», — сказал Джабаров в беседе с RT.

Ранее украинский журналист Руслан Коцаба посоветовал президенту Незалежной принять предложение Путина. По его словам, визит помог бы Зеленскому вернуть суверенитет и мирную жизнь в стране.