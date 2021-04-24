Бойцы ВСУ установили знаки опасности для обмана патрулей ОБСЕ в Донбассе

Луганск, 24 апреля. Солдаты ВСУ устанавливают знаки о минной опасности, чтобы помешать работе наблюдателей ОБСЕ, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В СМИ сообщали, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на регулярной основе сталкивается с препятствиями. Помехи для наблюдателей являются нарушениями Минских соглашений и мандата самой миссии. В Луганске указали, что солдаты Вооруженных сил Украины намеренно мешают представителям ОБСЕ. ВСУ стараются скрыть от них места хранения запрещенного вооружения.

На въезде и выезде из поселка Камышеваха украинские бойцы установили знаки о минной опасности. Данное решение было принято с целью недопущения на территорию мониторинговых патрулей, считают в ЛНР.

В ДНР ранее сообщили о том, что три населенных пункта попали под обстрел ВСУ. Один из ударов привел к гибели двух солдат НМ ДНР, передает «Царьград».