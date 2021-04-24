Киев, 24 апреля. Немецкое телевидение почти не освещает проблему Украины и не интересуется происходящим в Киеве. Об этом заявил житель Германии по имени Роберт.

Ведущие украинских политических телепередач в рамках национальной пропаганды проводят соцопросы и общаются со зрителями. Каналы стремятся поднять рейтинг действующей власти и сделать новые антироссийские выпады. Однако в последнее время такая практика приводит к совершенно противоположному результату.

Одним из гостей телеканала «НАШ» стал русскоговорящий житель ФРГ. Немец по имени Роберт дозвонился в эфир и пообщался с ведущим Александром Лирчуком. Журналист решил воспользоваться звонком и на его примере показать украинским телезрителям солидарность Европы с Киевом. Ответ гостя шокировал студию и вызвал лишь разочарование и недовольство.

«Не могу вам сказать, что здесь говорят. На немецком телевидении проблема Украины почти не освещается», — приводит слова немца «Политпазл».

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Зритель признался, что даже русскоязычное население Германии не интересуется украинским вопросом и происходящим в Киеве. Жителям ФРГ безразлична ситуация в Незалежной, добавил Роберт.

Украина считает свое членство в НАТО «вопросом времени». Такое сообщение опубликовала пресс-служба МИД страны после встречи министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.