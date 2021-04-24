Саморазгром тоталитарной секты ФБК продолжается успешно

Вчера все оппозиционные СМИ и блогеры были взбудоражены шокирующей новостью: в компании ВГТРК начались увольнения сотрудников, которые замечены в оппозиционных настроениях.

Мол, вызывали к руководству компании, показывали им посты в социальных сетях и просили уволиться самим, тихо, без шума и пыли. Косвенно это подтвердила и Маргарита Симоньян, написавшая достаточно жесткий пост о том, что в ВГТРК все делают правильно. И с ней невозможно не согласиться. Просто потому что, получая государственные деньги и работая на, как они говорят, «пропагандистском телевидении и радио», как-то не очень прилично быть оппозиционером. По крайней мере, эти люди точно не в ладах со своей собственной совестью. Так что ВГТРК делает очень большое дело в первую очередь для них самих. Эдакое очищение. Не можете очиститься сами — тогда мы вам поможем. Тем более что, по большому счету, взгляды этих персонажей оппозиционными можно назвать только условно. На самом деле эти взгляды — антигосударственные, антироссийские. Только так и никак иначе.

Очень интересно, что происходящим возмутился и Николай Карлович Сванидзе. В «Особом мнении» на радиостанции «Эхо Москвы» он долго говорил, что так поступать недопустимо, и все эти люди имеют право на работу. Адвокатство Николая Карловича в данном вопросе объясняется очень легко и просто: он и сам работает на ВГТРК и, работая против своей страны, получает от нее очень неплохую зарплату. Но теперь теплое местечко оказалось под угрозой, а это очень неприятно.

А самое пикантное — откуда в ВГТРК узнали, что в штате есть определенное количество сотрудников, которые не разделяют редакционной политики компании, но при этом совершенно не брезгуют «пропагандистскими» деньгами? И вот за это надо сказать огромное спасибо Леониду Волкову и другим высшим функционерам ФБК1 (организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), которые открыли сайт «Свободу Навальному!», а потом, похоже, сделали все для того, чтобы оттуда утекла база данных всех тех, кто на нем зарегистрировался. И не просто утекла, а практически попала в открытый доступ. Очень многие смогли легко найти себя в этой базе данных, но самое интересное, что там оказались данные и тех, кто на сайте не регистрировался. В частности, там себя нашел «оппозиционный журналист» Саша Сотник, который, в общем-то, Навального ненавидит и считает «проектом Кремля». То есть Волков, Жданов и Певчих снова смошенничали, добавив на сайт тех, кто там не регистрировался. Впрочем, это уже обычная история. Похоже, что они мошенничают, даже когда спят.

Федеральное агентство новостей /

Да и вся эта история с митингами 21 апреля, сайтом «Свободу Навальному!», каким-то совершенно нечеловеческим воем о здоровье персонажа в оппозиционных СМИ и социальных сетях очень сильно напоминает какую-то спецоперацию по полной дискредитации и окончательному уничтожению «навальнистского» крыла российской оппозиции. По-другому это объяснить очень сложно. Просто какой-то поток нелепых действий, легко разоблачаемой лжи, который, несомненно, озадачил и тех, кто ранее поддерживал Алексея Навального. Чего только стоит совершенно позорная история со сбором 500 тысяч голосов, которые собрать так и не удалось в течение целого месяца. А то, что собрали, попало в открытый доступ, как будто бы специально, чтобы оказаться на столе у так ненавидимого «навальнистами» «товарища майора».

Еще один роскошный пример лжи — это требование осмотра Навального гражданскими врачами. Оказалось, что этот осмотр был, причем проведен он был целой группой врачей с разными медицинскими специальностями, а кроме того — был выполнен целый ряд исследований, таких как МРТ и УЗИ. Осмотр этот имел место еще 19 апреля, о чем было написано во многих СМИ, но «заметили» его адепты Навального только 22 апреля и выдали за свою победу, достигнутую с помощью митинга. Особенно усердствовала глава карманного «профсоюза врачей» Навального Анастасия Васильева.

И, наконец, обращение к Навальному с просьбой прекратить голодовку. В противостоянии «курочка — Навальный» со счетом 1:0 победила курочка. Правда, теперь у «лечащих врачей Навального» появилось новое требование — перевести фигуранта в московскую больницу. Несложно догадаться, что они потребуют вслед за этим, — перевод в какую-нибудь «Шарите». То есть будут пытаться вывезти Навального из России, чтобы превратить в очередного Михаила Борисовича Ходорковского. Правда, самому Михаилу Борисовичу такая конкуренция вряд ли будет сильно по душе. «Боливар не вынесет двоих».

Да, история еще далеко не закончена, но сложилась такая ситуация, когда каждый шаг «навальнистов» лишь ухудшает их положение, а ложь становится все более наглой и бездарно сработанной, как, к примеру, история с Ксенией Середкиной, которую якобы похитили и пытали полицейские. «Навальнисты» продолжают сами отталкивать от себя сторонников и громить свою тоталитарную секту. И, пожалуй, главное — им в этом деле не мешать.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.