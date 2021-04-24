Международные резервы РФ увеличились более чем на 3 млрд долларов

Москва, 24 апреля. Центральный банк России сообщил, что международные резервы страны в период с 9 по 16 апреля увеличились на 0,6%.

Текущий объем международных резервов Центробанка и Правительства Российской Федерации составляет 583,7 миллиарда долларов (плюс 3,2 миллиарда по сравнению с показателем предыдущей недели).

Причиной роста стала положительная переоценка и операции по приобретению валюты других стран в рамках бюджетного правила. Целевой показатель, на который ориентируется регулятор, составляет 500 миллиардов долларов.

Такие резервы еще называют золотовалютными. Банк России держит эти средства в иностранной валюте, монетарном золоте и специальных правах заимствования. Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова отмечала, что структура международных резервов России за последние годы серьезно изменилась. Доля евро сейчас превышает долю доллара на 7%, а доля юаня выше доли американской валюты на 12%.