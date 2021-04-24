Диетолог рассказал о пользе витамина C в борьбе со старением организма

Москва, 24 апреля. Витамин C крайне необходим человеку, чтобы поддерживать в порядке кожу и кровеносные сосуды. Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, как этот элемент замедляет старение организма.

По словам специалиста, витамин C представляет собой очень важный регулятор, катализатор и кореагент, необходимый во многих биохимических процессах. Кроме того, этот элемент относится к очень мощным антиоксидантам, который способен связывать свободные радикалы и замедлять процессы старения в организме.

Наряду с этим витамин C помогает в профилактике анемии. Поэтому диетолог рекомендовала включить в рацион шиповник, так как на 100 граммов этой ягоды приходится семь суточных норм витамина. Также богаты полезным элементом черная смородина, облепиха, киви, петрушка и болгарский перец, передают «Известия».

Витамин C в большом количестве можно найти и в свежих яблоках. Помимо этого, фрукт содержит много других полезных веществ, в том числе цинк, марганец и витамин E.