Три воздушных судна находились в зоне опасности перед крушением самолета в Гостилицах

Санкт-Петербург, 24 апреля. В начале января самолет компании Piper потерпел крушение в Ленобласти, погибли три человека. По данным МАК, еще три воздушных судна находились в зоне опасности перед ЧП.

Инцидент произошел в поселке Гостилицы. В Международном авиационном комитете (МАК) сообщили, что три самолета взлетали с разницей от разбившегося в 28, 39 и 57 секунд. По предварительным данным, полетами руководил человек, не имевший соответствующих разрешающих документов.

Руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Павел Выменец в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей рассказал, что два легкомоторных самолета вылетели с разницей в 26 секунд. В результате нарушений, допущенных одним из пилотов, произошло столкновение.