Умерла известная итальянская певица Милва

Рим, 24 апреля. Театральная актриса, знаменитая итальянская певица Мария Илва Биолкати, более известная как Милва, скончалась на 82-м году жизни.

Министр культуры Италии Дарио Франческини назвал ее одной из наиболее ярких исполнительниц итальянской песни. Артистка ушла из жизни в Милане, причины смерти пока не называются.

За свою многолетнюю карьеру Милва выпустила более 170 студийных альбома, концертных записей и сборников. Общий тираж экземпляров — более 80 млн, сообщало издание «Газета.Ru». Кроме того, она провела множество гастролей, в том числе в Европе, Азии и Латинской Америке.