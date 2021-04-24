Предел увеличения тарифов на услуги ЖКХ установили в Минэкономразвития РФ

Москва, 24 апреля. Рост тарифов на услуги тепло- и водоснабжения не превысит 4%, следует из сценарных условий прогноза Минэкономразвития РФ, рекомендованных к формированию бюджета на 2022–2024 годы.

Повышение тарифов на услуги водо- и теплоснабжения, а также водоотведения, равно как и индекс изменения платы россиян за коммунальные услуги в целом, в 2022–2024 годах будет соответствовать целевому уровню инфляции — 4%. Однако в отдельных муниципалитетах индексация показателя может оказаться выше установленной величины. Причины этого — реализация мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, введение нормативов потребления услуг ЖКХ и переход к ценовой зоне теплоснабжения.

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