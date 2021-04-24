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Американские СМИ рассказали, какой атомный крейсер является сильнейшим в мире

Армия
Американские СМИ рассказали, какой атомный крейсер является сильнейшим в мире
wikipedia.org  /  Fonduedaviation / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 24 апреля. Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после глубокой модернизации станет, по мнению американских экспертов, сильнейшим надводным кораблем в мире.

В конце 1970-х годов Советский Союз начал строительство тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан», успев к концу холодной войны построить четыре корабля, два из которых сохранились до настоящего времени. «Петр Великий» находится в строю, а «Адмирал Нахимов» проходит глубокую модернизацию. Федеральное агентство новостей предлагает эксклюзивный перевод статьи аналитиков издания Military Watch, которые не сомневаются в том, что «Адмирал Нахимов» станет самым мощным надводным кораблем в мире.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» был принят на вооружение ВМФ СССР в 1988 году и первоначально проектировался для эксплуатации военно-морского варианта зенитного ракетного комплекса С-300П — С-300Ф. Поскольку С-300П был выведен из эксплуатации, то и система ПВО на «Адмирале Нахимове» должна быть заменена новым военно-морским вариантом С-400. Это позволит крейсеру уничтожать большой спектр воздушных угроз, включая самолеты-невидимки и гиперзвуковые ракеты в радиусе 400 километров.

Для С-400 разработано несколько основных боеприпасов, что обеспечит «Адмиралу Нахимову» непревзойденную универсальность. Всего на корабле будет размещено 96 пусковых ячеек, вмещающих самый большой среди всех военных кораблей в мире арсенал ракет ПВО и ПРО. Дополнительные системы ПВО меньшей дальности включают в себя «Панцирь-МЕ» и морской вариант С-350 «Витязь», известный как «Редут».

Кроме мощной системы ПВО и ПРО, «Адмирал Нахимов» получит 80 пусковых ячеек для противокорабельных ракет Р-800 «Оникс», 3М54Т «Калибр» и «Циркон». Эти же ячейки можно использовать для запусков крылатых ракет 3М14Т «Калибр», предназначенных для поражения наземных целей.

«Огневая мощь «Адмирала Нахимова» и огромные размеры его сенсорного комплекса и арсенала противовоздушной обороны не имеют себе равных во всем мире и вполне могут сделать этот корабль самым боеспособным надводным боевым кораблем в мире, как только его реконструкция будет завершена», — уверены эксперты.

Аналитики другого американского портала 19FortyFive, как передал телеканал «Царьград», также уверены в том, что «Адмирал Нахимов» после модернизации станет самым мощным кораблем в мире. Аналитик The National Interest Питер Сучиу, статью которого перевело для русскоязычной аудитории Федеральное агентство новостей, признался, что для НАТО возвращение в строй модернизированного крейсера станет крайне неприятным событием.

адмирал нахимов Military Watch атомный ракетный крейсер
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