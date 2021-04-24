Международная группа астрономов установила источник мощнейшего гамма-излучения

Аннаполис, 24 апреля. Источником таинственного высокоэнергетического гамма-излучения оказался плерион. Открытие сделала международная группа астрономов.

Результаты работы ученых опубликованы в издании The Astrophysical Journal Letters. Эксперты изучали скопление пульсаров при помощи гамма-обсерватории HAWC. Им удалось установить, что излучение формируют плерионы, получающие энергию от ветра пульсара.

Ученые предполагали, что гамма-лучи сверхвысокой энергии связаны с певатронами, представляющими собой вспышки сверхновых звезд или сверхмассивных черных дыр. Но в 2020 году специалисты HAWC представили список из девяти источников гамма-излучения, излучающих большее количество энергии. HAWC определяет частицы в составе атмосферного ливня. Они двигаются со скоростью выше скорости света, вызывая черенковское излучение, на которое и реагируют детекторы.

Ранее астрофизики получили новые изображения черной дыры M87 и смогли изучить ее структуру. Они сообщили о ее способности вырабатывать различные формы излучения.