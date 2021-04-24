Седан Hyundai Solaris подорожал в России на 20 тысяч рублей

Москва, 24 апреля. Южнокорейский автопроизводитель повысил стоимость модели в апреле на 1,6–2,4% в зависимости от комплектации.

Минимальная стоимость Hyundai Solaris теперь составляет 840 тыс. рублей. За эту сумму можно купить автомобиль в комплектации Active с мотором 1,4 литра мощностью 100 л. с. и МКПП. Максимальная цена седана составляет 1,271 млн рублей, за эти деньги доступна версия Prosafety с 1,6-литровым мотором (123 л. с.) и АКПП.

Hyundai Solaris входит в топ-5 самых популярных автомобилей в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале текущего года на отечественном рынке было продано 14 940 экземпляров, и это на 23% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Крупнейшая японская автомобилестроительная компания Toyota ранее пересмотрела ценники на свой модельный ряд. В апреле изменилась стоимость восьми моделей из десяти, представленных в России.