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Критик Соседов рассказал, как певца Мартынова ущемляли на сцене

Шоу-бизнес
Критик Соседов рассказал, как певца Мартынова ущемляли на сцене
Prt Scr youtube.com  /  Ходят Слухи

Москва, 24 апреля. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как композиции советского эстрадного исполнителя Евгения Мартынова отдавали другим певцам.

Соседов стал гостем нового выпуска шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». На передаче обсуждали творчество Мартынова. Во время эфира критик отметил, что исполнителя ущемляли на сцене в советские годы.

«Поскольку Евгения Мартынова не всегда любило начальство, его как-то придерживали, непонятно, правда, за что. Старались давать его песни потрясающим певцам. Та же Соня Ротару... «Баллада о матери» ею спета ничуть не хуже, чем Женей Мартыновым, ну нисколечко! И «Лебединая песня»», — рассказал музыкальный эксперт.

Евгений Мартынов

Присутствующая в студии певица Екатерина Шаврина перебила Соседова и сообщила, что ей тоже предлагали «Лебединую песню». Она слушала композицию целый вечер, но отказалась ее исполнять, поскольку в то время предпочитала более веселый репертуар.

«Все его песни очень вокальны. Спеть их может только профессиональный певец с хорошим голосом», — подытожил критик.

Евгений Мартынов скончался 3 сентября 1990 года от острой сердечной недостаточности. Певец, которому было 42 года, похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Вдова исполнителя Эвелина Мартынова признавалась, что чувствует боль, когда слышит песни мужа.

соседов малахов мартынов
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