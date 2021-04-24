Фигуристка Туктамышева рассказала об исполнении давней мечты

Москва, 24 апреля. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками в Instagram своим счастьем. Спортсменка рассказала об исполнении давней мечты.

Обладательница серебряной медали чемпионата мира в женском одиночном катании стала гостьей программы «Вечерний Ургант». На странице в социальной сети фигуристка рассказала, что все ее ожидания по поводу шоу на Первом канале полностью оправдались. Она давно мечтала оказаться в кресле рядом с ведущим Иваном Ургантом.

«Сбылась моя давняя мечта! Наконец-то я попала на «Вечерний Ургант»!! Шоу на 100% оправдало мои ожидания! Очень крутая атмосфера. Короче, ребят, я счастлива, еще раз спасибо за приглашение, это было незабываемо», — эмоционально написала спортсменка.

Вместе с популярным ведущим Туктамышева показала несколько фигурных движений. Своим подписчикам она рассказала, что из Урганта получился бы отличный фигурист, поскольку он обладает удивительной ловкостью.

На прошлой неделе российские фигуристки завоевали золото на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке. Капитаном национальной команды была назначена Елизавета Туктамышева.