Путин и Лукашенко не обсуждали военные базы во время встречи

Минск, 24 апреля. Встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко прошла без обсуждения военных баз.

Лукашенко во время интервью представителям СМИ сообщил, что основной темой при встрече с Путиным было обсуждение кооперации двух государств. Была затронута ситуация с возрождением ряда производств, и действия в условиях санкционного давления.

В то же время строительство военной базы не обсуждалось. Лукашенко напомнил представителям СМИ о существовании военного объекта ВС РФ в Смоленске. В экстренном случае авиация сможет добраться до Бобруйска в течение трех минут. В связи с этим строительство новых баз является нецелесообразным. Президент Белоруссии также обратил внимание, что основной зоной ответственности белорусской армии является западное направление.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин и Лукашенко не затрагивали вопрос о слиянии стран.