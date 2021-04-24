Полиция в США застрелила отца семерых детей в день приговора убийце Флойда

Элизабет-Сити, 24 апреля. Полицейские в городе Элизабет-Сити, штат Северная Каролина, застрелили отца семерых детей, афроамериканца Эндрю Брауна, во время задержания. В городе и штате начались протесты, семь сотрудников офиса местного шерифа были отстранены от службы после убийства.

Tense moment as two #ElizabethCity council-members emerge from special meeting and speak with protestors, community. pic.twitter.com/YvgGAynT1G — Eugene Daniel 13News Now (@eugenedanielTV) April 21, 2021

42-летний Эндрю Браун был застрелен помощниками шерифа округа Пасквотанк в ходе задержания по подозрению в торговле наркотиками.

BREAKING: The man fatally shot by a deputy today in Elizabeth City, North Carolina, was Andrew Brown.



Deputies were serving a search warrant when Brown was shot while driving away, witnesses say.



Neighbors say they heard anywhere from 6 to 8 shots. https://t.co/w7dyIQ5zdX — WAVY TV 10 (@WAVY_News) April 21, 2021

Во время ареста Браун попытался скрыться от правоохранителей на своем автомобиле, в результате чего они были вынуждены открыть огонь, а подозреваемый получил смертельное ранение в спину.

В тот вечер жертв могло быть и больше: шальная пуля залетела в близлежащий дом, где пробила стену гостиной и попала в часы, висящие на противоположной стене. По счастливому стечению обстоятельств хозяева во время происшествия отсутствовали дома и не пострадали.

Michael Gordon lives across the street from where the #AndrewBrownJr shooting took place.



He showed where a bullet pierced through his home — living room — and then kitchen.



“That’s where my wife sits.”



His wife left for work, and he visited his brother that AM. #13newnsow pic.twitter.com/cNlluSMC97 — Eugene Daniel 13News Now (@eugenedanielTV) April 24, 2021

Местная общественность возмущена убийством безоружного Брауна, отца семерых детей, которое произошло в день объявления приговора бывшему полицейскому Дереку Шовину, которого суд присяжных признал виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

«Зачем было нужно стрелять на поражение? Неужели они не могли выстрелить в ногу или еще куда-нибудь», — возмущается тетя погибшего Кларисса Гибсон.

Окружной шериф Томми Вуттен под давлением членов городского совета обещал в ближайшие дни опубликовать видеозаписи с нагрудных камер сотрудников. Он сообщил, что в результате происшествия семеро его помощников отправлены в административный отпуск, трое подали в отставку.

«Если доказательства покажут, что кто-то из моих заместителей нарушил закон, он будет привлечен к ответственности», — завил шериф, отметив при этом: «Не будет никакой спешки в установлении правосудия. Мы дождемся результатов расследования, как это и положено по долгу службы».

В США много месяцев не утихают акции протеста, вызванные полицейской жестокостью в отношении афроамериканцев. Только в течение последних недель в стране произошло несколько резонансных случаев, в ходе которых сотрудники полиции застрелили афроамериканца Данте Райта, несовершеннолетних Адама Толедо и Макайю Брайант. Активисты движения Black Life Matter провоцируют столкновения с полицией, устраивают грабежи и погромы в знак протеста против «системы, убивающей черных».