Полиция в США застрелила отца семерых детей в день приговора убийце Флойда

Элизабет-Сити, 24 апреля. Полицейские в городе Элизабет-Сити, штат Северная Каролина, застрелили отца семерых детей, афроамериканца Эндрю Брауна, во время задержания. В городе и штате начались протесты, семь сотрудников офиса местного шерифа были отстранены от службы после убийства.

42-летний Эндрю Браун был застрелен помощниками шерифа округа Пасквотанк в ходе задержания по подозрению в торговле наркотиками.

BREAKING: The man fatally shot by a deputy today in Elizabeth City, North Carolina, was Andrew Brown. Deputies were serving a search warrant when Brown was shot while driving away, witnesses say. Neighbors say they heard anywhere from 6 to 8 shots. https://t.co/w7dyIQ5zdX

Во время ареста Браун попытался скрыться от правоохранителей на своем автомобиле, в результате чего они были вынуждены открыть огонь, а подозреваемый получил смертельное ранение в спину.

В тот вечер жертв могло быть и больше: шальная пуля залетела в близлежащий дом, где пробила стену гостиной и попала в часы, висящие на противоположной стене. По счастливому стечению обстоятельств хозяева во время происшествия отсутствовали дома и не пострадали.

Michael Gordon lives across the street from where the #AndrewBrownJr shooting took place.



He showed where a bullet pierced through his home — living room — and then kitchen.



“That’s where my wife sits.”



His wife left for work, and he visited his brother that AM. #13newnsow pic.twitter.com/cNlluSMC97