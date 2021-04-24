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Полиция в США застрелила отца семерых детей в день приговора убийце Флойда

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 17:01
Весь мир
Полиция в США застрелила отца семерых детей в день приговора убийце Флойда
PrScr Twitter  /  @BrettHNews

Элизабет-Сити, 24 апреля. Полицейские в городе Элизабет-Сити, штат Северная Каролина, застрелили отца семерых детей, афроамериканца Эндрю Брауна, во время задержания. В городе и штате начались протесты, семь сотрудников офиса местного шерифа были отстранены от службы после убийства.

42-летний Эндрю Браун был застрелен помощниками шерифа округа Пасквотанк в ходе задержания по подозрению в торговле наркотиками.

Во время ареста Браун попытался скрыться от правоохранителей на своем автомобиле, в результате чего они были вынуждены открыть огонь, а подозреваемый получил смертельное ранение в спину.

В тот вечер жертв могло быть и больше: шальная пуля залетела в близлежащий дом, где пробила стену гостиной и попала в часы, висящие на противоположной стене. По счастливому стечению обстоятельств хозяева во время происшествия отсутствовали дома и не пострадали.

Местная общественность возмущена убийством безоружного Брауна, отца семерых детей, которое произошло в день объявления приговора бывшему полицейскому Дереку Шовину, которого суд присяжных признал виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

«Зачем было нужно стрелять на поражение? Неужели они не могли выстрелить в ногу или еще куда-нибудь», — возмущается тетя погибшего Кларисса Гибсон.

Окружной шериф Томми Вуттен под давлением членов городского совета обещал в ближайшие дни опубликовать видеозаписи с нагрудных камер сотрудников. Он сообщил, что в результате происшествия семеро его помощников отправлены в административный отпуск, трое подали в отставку.

«Если доказательства покажут, что кто-то из моих заместителей нарушил закон, он будет привлечен к ответственности», — завил шериф, отметив при этом: «Не будет никакой спешки в установлении правосудия. Мы дождемся результатов расследования, как это и положено по долгу службы».

В США много месяцев не утихают акции протеста, вызванные полицейской жестокостью в отношении афроамериканцев. Только в течение последних недель в стране произошло несколько резонансных случаев, в ходе которых сотрудники полиции застрелили афроамериканца Данте Райта, несовершеннолетних Адама Толедо и Макайю Брайант. Активисты движения Black Life Matter провоцируют столкновения с полицией, устраивают грабежи и погромы в знак протеста против «системы, убивающей черных».

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