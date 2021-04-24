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Уткин считает чушью информацию о выходе «Челси» из Суперлиги по указанию Кремля

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 15:14
Спорт
Уткин считает чушью информацию о выходе «Челси» из Суперлиги по указанию Кремля
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 24 апреля. Блогер Василий Уткин отреагировал на слухи о том, что лондонский «Челси» отказался от участия в Суперлиге Европы по требованию Кремля.

Журналисты немецкого Suddeutsche Zeitung недавно опубликовали материал о том, что Кремль убедил владельца «Челси» Романа Абрамовича отказаться от участия в Европейской Суперлиге. В соответствии с данными зарубежного издания, он получил специальное письмо с нужными указаниями. Свое мнение на этот счет в Telegram-канале озвучил Василий Уткин.

«Неужели кто-то думает, что такой осторожный, целиком сделанный из ума человек, как Абрамович, не обдумал такое очевидное обстоятельство заранее? Он бы тогда брюки шил. В общем, чушь», — отметил блогер.

О создании Европейской Суперлиги, президентом которой стал Флорентино Перес, стало известно в ночь с 18 на 19 апреля. О своем участии в турнире сообщили 12 клубов из топ-чемпионатов континента, однако затем восемь из них вышли из проекта.

Ранее стало известно, что УЕФА решил не наказывать клубы — основатели Суперлиги Европы. Не исключено, что санкции в отношении них будут введены позже.

футбол кремль уткин челси суперлига
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