Уткин считает чушью информацию о выходе «Челси» из Суперлиги по указанию Кремля

Москва, 24 апреля. Блогер Василий Уткин отреагировал на слухи о том, что лондонский «Челси» отказался от участия в Суперлиге Европы по требованию Кремля.

Журналисты немецкого Suddeutsche Zeitung недавно опубликовали материал о том, что Кремль убедил владельца «Челси» Романа Абрамовича отказаться от участия в Европейской Суперлиге. В соответствии с данными зарубежного издания, он получил специальное письмо с нужными указаниями. Свое мнение на этот счет в Telegram-канале озвучил Василий Уткин.

«Неужели кто-то думает, что такой осторожный, целиком сделанный из ума человек, как Абрамович, не обдумал такое очевидное обстоятельство заранее? Он бы тогда брюки шил. В общем, чушь», — отметил блогер.

О создании Европейской Суперлиги, президентом которой стал Флорентино Перес, стало известно в ночь с 18 на 19 апреля. О своем участии в турнире сообщили 12 клубов из топ-чемпионатов континента, однако затем восемь из них вышли из проекта.

Ранее стало известно, что УЕФА решил не наказывать клубы — основатели Суперлиги Европы. Не исключено, что санкции в отношении них будут введены позже.