Депутат Рады назвал жалкой блокировку оппозиционных каналов на YouTube

Киев, 24 апреля. Ограничение доступа к каналам «112 Украина», NewsOne и ZIK на YouTube является смешным и жалким, считает депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Накануне стало известно о блокировке YouTube-каналов оппозиционных украинских ресурсов. Они функционировали до 24 апреля, в то время, как санкции против «112 Украина», NewsOne и ZIK ввели еще в феврале.

«На фоне позорно продолжающейся деятельности «Миротворца», с которого пылинка не упала, это выглядит еще более смешно и жалко, чем даже прекращение вещания каналов на ТВ», — заявил Бужанский.

Ранее журналисты с заблокированных телеканалов подали жалобу в офис YouTube. По их мнению, за ограничением доступа стоит лично президент Украины Владимир Зеленский.