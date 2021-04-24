Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 17:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:22
Происшествия
Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане
17:20
Общество
Нутрициолог объяснил, как уменьшить количество вредных жиров в рационе
17:16
Политика
Китай призвал Литву не ухудшать двусторонние отношения
17:16
Шоу-бизнес
София Ротару отказалась от подаренной ей песни Евгения Мартынова
17:13
Политика
Лукашенко рассказал о сценариях проведения госпереворота в Белоруссии
17:12
Происшествия
Двух школьниц на самокатах сбили в Петербурге
17:11
Экономика
Страны Европы показали высокие темпы восстановления экономики после COVID-19
17:10
Общество
Сотрудники Ленинградского зоопарка поймали в объектив видеокамеры застенчивых манулов
17:10
Общество
Девушки назвали «самые дикие поступки», которые они совершали из-за парней
17:09
Весь мир
Прибыль в обмен на жизни: как кризис водоснабжения в США ударил по городу Флинт
17:07
Общество
Вдова советского певца Евгения Мартынова скрывала от шестилетнего сына смерть отца
17:07
Происшествия
В Приморье ветром сдуло дом, который должны были снести 24 апреля
17:05
Армия
Урезание финансирования обернулось «стратегической паузой» в разработке нового ПО для F-35
17:05
Спорт
«Авангард» должен показать лучшую игру: эксперт о четвертом матче финала КХЛ
17:04
Политика
Как Россия накажет YouTube за нарушение свободного распространения информации
17:02
Общество
Девушки рассказали истории о своих провальных свиданиях в Twitter и рассмешили Сеть
17:02
Политика
Украина запросила у ФРГ подержанные корветы для «защиты Черноморского побережья»
17:00
Армия
Леонков объяснил, почему силы ПВО в Крыму не сбили дрон ВВС США
17:00
Общество
Севастополь стал самым востребованным городом для празднования Дня Победы
16:58
Происшествия
ФАН публикует список погибших при пожаре в частном доме в Башкирии
Все новости

Как Россия накажет YouTube за нарушение свободного распространения информации

Политика
Как Россия накажет YouTube за нарушение свободного распространения информации
freepik.com  /  Designed by Freepik

Киев, 24 апреля. YouTube заблокировал аккаунты украинских оппозиционных телеканалов, находящихся в пуле политика Виктора Медведчука. Каналы отключили от эфирного вещания внесудебным решением Совбеза в феврале этого года. Позднее украинские власти отправили в YouTube требование отключить вещание каналов и в интернете. Теперь видеотрансляции на каналах «112», NewsOne и Zik недоступны, а вместо них написано, что это произошло из-за жалоб правительства Украины, сообщает «ПолитНавигатор».

Украинский министр культуры и информации Александр Ткаченко поддержал действия администрации видеосервиса.

«Это важный шаг к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора. Благодарен специалистам платформы YouTube, которые обратили внимание на наше обращение и решения СНБО Украины по телеканалам, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они являются не СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины», — написал он в своем блоге.

Одесский журналист Юрий Ткачев, напротив, жестко раскритиковал решение видеосервиса.

«А вот вопрос: если завтра Путин попросит заблокировать YouTube-канал Навального, его просьбу выполнят? Нет? А почему? А, да. Я не понимаю, это другое», — не без доли иронии заметил он.

По мнению телеведущего Владимира Полуева, который долгое время проработал на телеканале «112», а теперь перешел на канал «Наш», для того, чтобы смотреть запрещенные каналы дальше, можно использовать VPN или поменять в настройках YouTube Украину на другую страну.

В России тем временем ищут возможность «отомстить» популярному видеохостингу. Роскомнадзор сделал заявление, из которого понятно, что YouTube злоупотребляет своими полномочиями и в отношении российских СМИ вводит необоснованные ограничения.

«Подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения. Согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административных штрафов до 1 млн рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов — до 3 миллионов рублей», — сообщает РКН.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что провокации — лучшие друзья Украины.

россия youtube чехия
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 302665 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 138961 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 136741 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 105233 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 85426 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Все новости / Политика / Как Россия накажет YouTube за нарушение свободного распространения информации
Рейтинг@Mail.ru