Как Россия накажет YouTube за нарушение свободного распространения информации

Киев, 24 апреля. YouTube заблокировал аккаунты украинских оппозиционных телеканалов, находящихся в пуле политика Виктора Медведчука. Каналы отключили от эфирного вещания внесудебным решением Совбеза в феврале этого года. Позднее украинские власти отправили в YouTube требование отключить вещание каналов и в интернете. Теперь видеотрансляции на каналах «112», NewsOne и Zik недоступны, а вместо них написано, что это произошло из-за жалоб правительства Украины, сообщает «ПолитНавигатор».

Украинский министр культуры и информации Александр Ткаченко поддержал действия администрации видеосервиса.

«Это важный шаг к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора. Благодарен специалистам платформы YouTube, которые обратили внимание на наше обращение и решения СНБО Украины по телеканалам, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они являются не СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины», — написал он в своем блоге.

Одесский журналист Юрий Ткачев, напротив, жестко раскритиковал решение видеосервиса.

«А вот вопрос: если завтра Путин попросит заблокировать YouTube-канал Навального, его просьбу выполнят? Нет? А почему? А, да. Я не понимаю, это другое», — не без доли иронии заметил он.

По мнению телеведущего Владимира Полуева, который долгое время проработал на телеканале «112», а теперь перешел на канал «Наш», для того, чтобы смотреть запрещенные каналы дальше, можно использовать VPN или поменять в настройках YouTube Украину на другую страну.

В России тем временем ищут возможность «отомстить» популярному видеохостингу. Роскомнадзор сделал заявление, из которого понятно, что YouTube злоупотребляет своими полномочиями и в отношении российских СМИ вводит необоснованные ограничения.

«Подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения. Согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административных штрафов до 1 млн рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов — до 3 миллионов рублей», — сообщает РКН.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что провокации — лучшие друзья Украины.