Британские ученые зафиксировали случаи передачи коронавируса от человека к кошке

Лондон, 24 апреля. Два случая заражения коронавирусной инфекцией домашних кошек от хозяев описали исследователи из Университета Глазго в Великобритании.

Оба случая произошли в период первой волны коронавируса. Четырехмесячный котенок заразился в апреле прошлого года. Ему стало сложно дышать. Животное были вынуждены усыпить. Специалисты провели вскрытие и диагностировали у котенка вирусную пневмонию. До этого у владельца животного были признаки инфекции.

Второй случай выявили в мае. Инфицирован оказался шестилетний кот. Животное выздоровело. Ученые из Университета Глазго провели исследование и выяснили, что случаи заражения кошек фиксировали минимум в 15 государствах. При этом случаи в Великобритании оказались единственными с положительными результатами теста из 378 проведенных анализов. Кроме того, только в 19 домах, где заболели животные, у людей был коронавирус.

До этого сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» способна защитить животных от коронавируса. Эффективность препарата подтвердил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.