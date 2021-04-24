Назван самый эффективный прием флирта в присутствии конкуренток

Вашингтон, 24 апреля. Женщины используют разные способы флирта для привлечения партнера и отпугивания соперниц, выяснили ученые из Университета Бакнелла и Университета Святой Марии.

Как показало исследование, чтобы добиться расположения партнера при наличии конкуренции, лучше использовать такие техники, как прикосновение к избраннику, установление зрительного контакта, объятия и хихиканье над шутками.

В эксперименте приняла участие 91 женщина. Их попросили представить следующую ситуацию: «На вечеринке вы видите симпатичного мужчину в другом конце комнаты. Он разговаривает с другой женщиной. Как, не используя слов, убедить его переключиться на вас и дать понять сопернице, что она здесь лишняя?».

В список наиболее популярных маневров вошли зрительный контакт, танцы на уровне глаз, улыбка, прикосновение, смех над шутками и пристальный хмурый взгляд на соперницу. При этом самым эффективным приемом признано именно прикосновение к рукам, груди и плечам.

Подобные сигналы публично демонстрируют близость между двумя людьми. С их помощью женщина дает понять конкуренткам, что мужчина уже занят.

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