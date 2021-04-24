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Траты россиян на содержание некоторых авто могут достигать 500 тыс. рублей в год

Экономика
Траты россиян на содержание некоторых авто могут достигать 500 тыс. рублей в год
lada.ru  /  LADA

Москва, 24 апреля. Автоэксперты рассказали, в какие суммы жителям Российской Федерации может вставать годовое обслуживание личного транспортного средства.

Аналитики Russian Automotive Market Research и компания «СберАвтопарк» подсчитали расходы на легковые машины, взяв за основу 15 популярных моделей среди водителей Москвы. Расчеты проводились с учетом изначальной стоимости нового авто без участия скидок и госпрограмм. Во внимание брались кредитные и страховочные условия, все налоги и сборы для автолюбителей, стоимость регламентного и дополнительного ТО, цена на бензин при среднегодовом пробеге 20 000 км и прочие расходы.

«Основной статьей расходов в нашей стране оказалась потеря стоимости авто, которая в среднем составила 30%. После идут страхование, расходы на бензин, кредит, ТО, налоги и сборы», — пишет SM News.

Стоимость владения Lada Granta для россиян составила 273 300 рублей в год. Kia Rio в этот же срок требует 349 000 рублей на обслуживание, Hyundai Creta — 319 700 рублей, а Renault Duster — 395 000 рублей. При этом содержание Nissan Qashqai, Toyota Camry, Kia Optima и Hyundai Sonata превышает сумму в 500 тысяч рублей в год.

Таким образом, самым бюджетным авто в плане владения для россиян оказалась Lada Granta. Между тем стало известно, что АвтоВАЗ внепланово остановил сборку этой модели, ссылаясь на нехватку комплектующих.

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