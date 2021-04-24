Союз пивоваров России рассказал, как запрет чешского импорта повлияет на цены на пиво

Москва, 24 апреля. Россия может ограничить импорт чешского пива в ответ на высылку дипломатов из Праги. Председатель совета Союза российских пивоваров Андрея Губка рассказал ФАН, как ограничение импорта пива из Чехии повлияет на российский рынок и цены на алкогольную продукцию.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах, российские власти не исключают введение санкций против Чехии. В первую очередь ограничения могут коснуться чешского пива.

В Союзе российских пивоваров отметили, что санкции на чешское пиво никак не повлияют на ситуацию на российском рынке и цены на напиток.

«Доля импортного пива в России мала — менее 2% весь импорт, а чешский — еще меньше. Поэтому никак с ценами на российскую продукцию импорт чешского пива не связан. Вряд ли российские производители что-то выиграют, поскольку процент импорта незначительный», — заявил Губка.

Дипломатический скандал разгорелся из-за решения Чехии выслать 18 российских дипломатов и отстранить госкорпорацию Росатом от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». В российской госкорпорации это решение назвали нерыночным и политически ангажированным.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что такое решение Праги связано с подозрением спецслужб РФ «в причастности» ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Однако позже Прага представила скорректированные обвинения в адрес России. В них сказано, что взрыв на складах боеприпасов в 2014 году был связан с нападением на частного торговца оружием. В МИД РФ уже назвали высылку дипломатов из Чехии главным позором Праги.