Комиссия МАК: причиной авиакатастрофы в Ленобласти стал человеческий фактор

Санкт-Петербург, 24 апреля. Причиной крушения самолета в поселке Гостилицы в Ленобласти в январе этого года стал человеческий фактор, говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

По мнению комиссии МАК, в авиакатастрофе виновата администрация полосы, не обеспечившая ее диспетчерским пунктом, а также командир воздушного судна, который при взлете выполнил маневр, не соответствующий схеме стандартного вылета.

Авиакатастрофа произошла в январе 2020 года. На борту воздушного судна находились четыре человека, трое погибли. Выжить удалось только ребенку. По информации ФАН, полетами управлял человек, не имевший соответствующих разрешающих документов.