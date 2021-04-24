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Генетики изучили влияние радиации на генетические мутации «детей Чернобыля»

Наука
Генетики изучили влияние радиации на генетические мутации «детей Чернобыля»
pixabay.com

Аннополис, 24 апреля. Ученые исследовали уровень наследственных мутаций у детей, чьи родители были облучены в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Результаты работы специалистов из США, России, Украины и Японии показали, что повреждения ДНК от ионизирующего излучения не передаются по наследству. Материалы опубликованы в издании Science.

Команда ученых под руководством Мередит Йигер из Национального института рака США исследовала геном 130 детей из семей ликвидаторов и персонала АЭС, которые были зачаты и рождены после трагедии. Эксперты установили отсутствие избыточных мутаций по зародышевой линии. Авторы подчеркивают, что подобное исследование стало одним из первых по изучению изменения мутаций вследствие техногенной катастрофы и последующего облучения.

Ранее сообщалось, что ученые из США смогли синтезировать соединение, которое помогает в лечении рака. Природное соединение, которое удалось синтезировать, — куркузон D, способно подавлять рост опухоли.

днк радиация мутация
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