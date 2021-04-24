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Ходорковский объяснил провалы митингов ФБК

Общество
Ходорковский объяснил провалы митингов ФБК
instagram.com  /  @m_khodorkovsky

Комментируя прошедшие 21 апреля незаконные акции в поддержку Алексея Навального, Михаил Ходорковский признал, что сегодня лидеров протеста в России нет. Очевидно, что ближайших соратников оппозиционера, которые агитируют людей выходить на улицы, но при этом сами находятся за границей, бизнесмен считает неспособными возглавить протестное движение.

Мнение о состоявшихся в минувшую среду протестах Ходорковский высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Отвечая на вопросы ведущего, олигарх заявил, что вышедших на улицы людей было не так много, как хотелось бы оппозиционерам. При этом он отметил, что большого количества протестующих ожидать не стоит до тех пор, пока внутри действующей власти не произойдут некие «критические политические изменения».

По словам Ходорковского, 21 апреля сторонникам Навального просто «дали погулять, и ничего не случилось», потому что на сегодняшний день лидеры протеста «дезактивированы», а новые пока не самовыдвигаются. Как считает бизнесмен, сейчас в оппозиционном сообществе сформировалась ситуация, при которой для российских властей нет никакой угрозы.

Он также намекнул, что малочисленность последних митингов можно объяснить недоверием граждан к заявлениям о «финальной битве», к которой так громогласно призывали руководитель сети штабов Навального (структурное подразделение признанного иностранным агентом ФБК1) Леонид Волков и директор фонда Иван Жданов.

«Люди понимают, когда идут слова про финальный бой, а когда на самом деле финальный бой. Когда люди в Москве поймут, что действительно финальный бой, на улицы выйдут не эти тысячи или десятки тысяч людей. На улицы выйдут сотни тысяч», — уверен Ходорковский.

По всей вероятности, олигарх, которого ранее называли главным спонсором российской оппозиции, не считает Волкова, Жданова и других руководителей ФБК, пытающихся с конца января выводить людей на митинги, находясь при этом в Европе, способными стать лидерами протестного движения. В экспертном сообществе уже появляются предположения о том, что это «вакантное место» может занять сам Ходорковский.

Так, по мнению политолога, доцента РАНХиГС Сергея Карнаухова, де-факто структуры Алексея Навального находятся в глубоком кризисе в связи с возможным признанием ФБК экстремистской организацией. Поэтому сейчас речь может идти о попытке перехвата инициативы управления протестными процессами Михаилом Ходорковским. В отличие от Волкова, который не просто не справился с протестной активностью, а уничтожил ее, олигарх не нацелен на освоение западных денег под предлогом борьбы с действующей властью. Карнаухов предположил, что Ходорковский способен лично финансировать часть операций, что может привести к радикализации протеста и его переходу в формат диверсий.

Напомним, ранее бывший юрист ФБК Виталий Серуканов заявлял о неспособности Леонида Волкова и Ивана Жданова организовать массовые акции протеста. Это связано с тем, что люди не понимают, зачем нужно выходить, а ближайшие соратники Алексея Навального так и не смогли до них это донести. Он также напомнил о сырых, непродуманных митингах в январе и феврале, когда у команды оппозиционера не было ни плана, ни понимания, ни стратегии.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

ходорковский навальный волков фбк
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