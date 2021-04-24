Минпромторг РФ ждет введения запрета на закупки иностранной электроники

Москва, 24 апреля. Введение дополнительного запрета на госзакупки электроники из-за рубежа при наличии отечественных аналогов ожидает в текущем году Минпромторг РФ.

Также ведомство рассчитывает на указ президента России, который запретит использование зарубежной электроники на объектах критической инфраструктуры. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров. Он сообщил, что по итогам прошлого года при ограничении допуска иностранной продукции закупки российского оборудования на внутренних рынках увеличились на 30% — до 285 млрд рублей. К 2024 году показатель должен преодолеть отметку в 700 млрд рублей.

«Для этого с нынешнего года планируется дополнительно ввести запрет на закупки иностранных аналогов российской электроники», — заявил министр.

Мантуров также отметил, что с 2021 года Россия кратно повысила бюджетное финансирование радиоэлектроники. На эти цели предусмотрено 279 млрд рублей в течение трех лет.

В пресс-службе Минпромторга ранее сообщили, когда в России появятся автобусы на водороде.