МИД Испании: Лечение лидера Фронта ПОЛИСАРИО не скажется на отношениях с Марокко

Мадрид, 24 апреля. Испано-марокканские отношения не пострадают после того, как генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагим Гали прибыл в Испанию на лечение, считает МИД европейской страны.

«Это не препятствует прекрасным отношениям между Испанией и Марокко», — заявила на своей пресс-конференции министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Рабат является «ведущим партнером» Мадрида на экономическом и политическом уровнях, в области миграции, борьбе с изменением климата, и это не изменится.

В четверг, 22 апреля, Фронт ПОЛИСАРИО объявил, что его лидер Ибрагим Гали проходит лечение после заражения коронавирусом, не раскрывая его местонахождение, и заявил, что состояние здоровья Гали «не вызывает беспокойства». В тот же день МИД Испании подтвердил, что лидера Фронта ПОЛИСАРИО перевезли в Испанию для лечения по гуманитарным соображениям. Аранча Гонсалес Лайя отказалась раскрыть место лечения Ибрагима Гали или подробности обстоятельств его приезда в страну.

Между тем Национальный суд Испании начал расследование в связи с новостью о том, что Ибрагим Гали проник на территорию Испании под видом гражданина Алжира, чтобы избежать ареста, передает марокканский веб-сайт Hespress со ссылкой на испанские СМИ.

Этот шаг последовал после обращения представителя Сахарской Ассоциации по правам человека в прокуратуру Испании с требованием предотвратить выезд Гали с испанской территории по ранее выдвинутым обвинениям, главным образом связанным с «преступлениями против человечности, похищениями людей и пытками».