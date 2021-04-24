Гоша Куценко сыграет «следака» — психованного суицидника и депрессивного мизантропа

Известный российский режиссер Сергей Сенцов заявил, что сериал «1703» будет снят на основе сценария с уникальным, острым, хулиганским и где-то даже на грани текстом, стало известно ФАН.

В рамках 43-го Московского международного кинофестиваля 28 апреля состоится показ пилотной серии нового проекта, который снял Сенцов по сценарию Дениса Артамонова и в котором главные роли сыграли Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин.

«1703» — черная комедия с элементами нуара, притчи и фантасмагории, — отметил режиссер. — «Бадди-муви», история двух напарников-полицейских — молодого «опера» из Москвы Вадика и матерого питерского «следака» Гоши, рассказанная от лица так называемого «ненадежного рассказчика», хранителя питерских легенд, баек и сплетен».

Поэтому в этой самой истории происходит много невероятного и даже фантастического, пояснил Сенцов.

«Все события происходят в Питере, — добавил он. — И всегда ночью! Точнее, здесь всегда темно, в любое время суток. Всегда туман и дождь. Бесконечная ночь…»

Сериал о двух правоохранителях уже получил зеленый свет на полный сезон, и на днях в Санкт-Петербурге — городе, играющем важную роль в развитии сюжета, — стартовали съемки.

«Всех захватил сценарий, который написал Денис Артамонов, это его дебют, — сказал Сенцов. — Это уникальный текст, жанровая история, основанная на личных переживаниях автора, где отражаются его биография, его чувства и многие актуальные проблемы нашего времени».

пресс-служба кинокомпании «1-2-3 Production» /

Режиссер еще признается, что текст острый, хулиганский, где-то даже на грани, но от этого он только интересней.

«Все устали иметь дело с пресными условными сценариями, сконструированными по одним лекалам, взятым из американских учебников по драматургии, — подчеркнул Сенцов. — Мы вышли в съемки аккурат в белые ночи. В этом главная производственная проблема. С каждым днем времени на нуар все меньше и меньше. Приходится выкручиваться».

Артамонов, в свою очередь, сказал, что он долго искал подход к Петербургу и даже несколько лет думал, какой должна быть история об этом городе.

«Меня раздражало, что все снимают в Питере истории про любовь, где влюбленные бегают в платьях по набережным и «сосутся» без языка, — отметил сценарист. — Для меня Питер всегда был мрачным местом. Тяжелым городом из фильмов нуар. Черным псом Петербургом. С тех пор, как мы приехали сюда снимать, в новостной ленте мелькают местные преступления».

И они не похожи на преступления в других городах, они просто странные, пояснил Артамонов.

«И я даже не о расчлененке, которая здесь случается на регулярной основе, — сказал он. — Хотя это тоже довольно странно. Как пел Майк Науменко, «этот город странен, этот город непрост. Жизнь бьет здесь ключом. Здесь все непривычно, здесь все вверх ногами, Этот город — сумасшедший дом!»

пресс-служба кинокомпании «1-2-3 Production» /

Кроме того, сценаристу всегда хотелось извратить жанр так называемого полицейского детектива, в том числе и российского.

«Взять всех этих бесконечных ментов по всем каналам и вывернуть их наизнанку», — заключил Артамонов.

По сюжету Вадик переезжает к своей невесте в Петербург, где получает в наставники Гошу — психованного суицидника и депрессивного мизантропа, проживающего самый темный момент своей жизни.

Тот любит слушать сборник хитов Татьяны Булановой на повторе и колесить на машине по улицам Северной столицы. Разговоры о жизни прерываются расследованием дела об исчезновении тел молодых симпатичных женщин из морга.

пресс-служба кинокомпании «1-2-3 Production» /

«Пилот» мы сняли еще в июле 2020 года, — отметил Сенцов. — Долго искали актеров на каждую роль, в итоге у нас замечательный кастинг. У всех острохарактерные роли, в основном на сопротивление, так что мы много репетировали до съемок, разбирали, придумывали».

Например, если говорить о Куценко, то для его персонажа придумали заикание, которое добавляет индивидуальности и отражает внутреннюю драму героя.

«У него и правда не жизнь, а шекспировская трагедия», — резюмировал режиссер.

Сергей Сенцов ранее снял такие телесериалы, как «Физрук», «Красные браслеты», «Дылды», «Гостиница «Россия», «Фантом», а также кинофильм «Разговорник».

В восьмисерийном проекте «1703» производства кинокомпании «1-2-3 Production», кроме Куценко и Сапрыкина, роли сыграли Софья Лебедева, Павел Табаков, Варвара Феофанова, Роза Хайруллина, Николай Фоменко, Андрей Федорцов и другие.

Полный сезон этой черной комедии будет показан потом в эфире телеканала ТНТ.

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