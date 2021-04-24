Поклонники поздравляют Дзюбу со скорым пополнением в семье

Санкт-Петербург, 24 апреля. Супругу известного российского футболиста Артема Дзюбы Кристину заподозрили в сокрытии беременности.Такое предположение сделали поклонники российского спортсмена.

Капитан сборной России по футболу вышел в свет с любимой супругой, о чем рассказал на странице в Instagram. После события футболист и его жена сделали памятную фотографию в коридоре театра Ленсовета.

«Вчера сходили на спектакль «Дядя Ваня»!!! Спасибо большое вам, мои дорогие, за прекрасный вечер! И, пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с днем рождения, маэстро Сергей Григорьевич Мигицко!» — написал в соцсети футболист.

На фотографии с мероприятия Кристина Дзюба выглядит слегка поправившейся, из чего фанаты сделали вывод, что пара ждет третьего ребенка. Для выхода в свет жена спортсмена надела черную свободную блузку, поверх которой накинула кожаную куртку в цвет. Таким образом, на фотографии кажется, будто живот слегка выпирает. Хотя поклонники спортсмена уверены, что после скандала в конце прошлого года пара примирилась и у них наступил новый период в отношениях.

«Как классно! У вас в семье прибавление? Кристина — красотка!»; «Мне одной кажется, или у Артема скоро пополнение в семействе? Надеюсь, сбудется его давняя мечта, дочь...»; «После скандалов, наверное, примирились, и теперь будет малыш. Поздравляю!» — отреагировали фолловеры звезды.

Однако сам Дзюба не стал никак комментировать подобные заявления подписчиков. Футболист старается никак не комментировать события, которые происходят в его личной жизни. При этом активно готов говорить с представителями СМИ о футболе. Недавно спортсмен прокомментировал новость о приостановке Европейской Суперлиги, назвав это победой «его величества» футбола.

После победы сборной России над командой Словении в рамках отбора на чемпионат мира-2022 известный футболист обратился к «злопыхателям», сообщает сайт 360tv.ru. Дзюба пожелал им «крепиться».