Добрая традиция: тульские ветераны войны получат подарочные наборы

Тула, 24 апреля. Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат продуктовые посылки в канун Дня Победы. В регионе это начинание сформировалось в добрую традицию.

Вручая все необходимое для праздничного стола, в Тульской области подчеркивают значимость и важность каждого участника войны, каждого члена их семей, весомость их вклада в Великую Победу и в оборону города-героя.

«В этом году подарки получат: участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие тыла; инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; инвалиды с детства вследствие ранения в Великой Отечественной войне; труженики тыла», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В подарочный набор весом свыше десяти килограммов входят мясные и рыбные консервы, сладости, чай и кофе. Вручение организовано на дому с учетом всех санитарных требований. Доставка подарков начнется уже в понедельник, каждый ветеран получит набор в срок до девятого мая.

Ранее ФАН рассказывал о том, что увидят туляки и гости города-героя на Параде Победы. Подготовка к этому значимому празднику сейчас идет полным ходом.