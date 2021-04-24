Канадские ученые объяснили отказ гренландских китов мигрировать на зиму

Виктория, 24 апреля. Популяция гренландских китов отказалась от ежегодной миграции на юг и предпочла остаться на зиму в Северном ледовитом океане. Канадские ученые объяснили такое аномальное поведение.

Специалисты из Викторианского университета зафиксировали необычное явление по пению китов. Как правило, в начале осени гренландские киты отправляются из моря Бофорта через Чукотское в Берингово. Зиму они проводят на самом севере Тихого океана и возвращаются, когда теплеет вода.

Однако в зимний период 2018–2019 годов большая часть китов осталась в заливе Амундсена, в котором обычно они живут летом. Морские биологи считают, что одной из основных возможных причин такой аномалии может быть глобальное потепление, поскольку эти животные крайне чувствительны к температуре воды.

Как только окружающая среда становится теплее, киты стремятся мигрировать севернее. В связи с этим исследователи предполагают, что в водной экосистеме Арктики мог произойти серьезный сдвиг.

В Мексике тем временем обнаружили неизвестный ранее вид китов с большими клювами, похожими на птичий. Необычных животных заметили в 480 километрах от американо-мексиканской границы.